Embraer: Falcon Aviation expande suporte para Legacy 600/650 e Lineage em Dubai

A Embraer anunciou nesta terça-feira, 19, durante o Dubai Airshow, que a mais nova instalação da Falcon Aviation no Aeroporto Internacional Al Maktoum (DWC), em Dubai, foi aprovada para integrar o programa de suporte da companhia a clientes do Legacy 600/650 e Lineage na região. Com isso, acrescenta a empresa no comunicado, a Falcon Aviation poderá realizar manutenções programadas e não programadas, troca de componentes e peças, além de inspeções em diferentes níveis de complexidade para esses modelos de aeronave.