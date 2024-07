Embraer espera entregas fortes no 3º e 4º trimestres, diz vice-presidente financeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/07/2024 - 14:53 Para compartilhar:

O vice-presidente financeiro da Embraer, Antônio Garcia, disse nesta sexta-feira, 19, que os números de pedidos e entregas de aeronaves pela companhia no segundo trimestre deste ano vieram dentro do esperado. Segundo ele, o segundo semestre será de números fortes nesta frente.

“As entregas vieram dentro do esperado. O terceiro e o quarto trimestres serão fortes. Com alguns solavancos na cadeia de suprimentos, mas estamos otimistas”, disse o executivo a jornalistas após evento em que a fabricante aeronáutica assinou financiamento a exportações junto ao BNDES, no valor de R$ 4,5 bilhões.

A Embraer está investindo para ampliar a produção de aeronaves. Contratou 600 pessoas, que estão em treinamento em suas unidades de produção, e deve contratar mais 300 nos próximos meses.

No segundo trimestre, a companhia fez 46 entregas de aviões executivos e comerciais, contra 47 no mesmo período do ano passado. Em 2024, as entregas chegam a 71, contra 62 no primeiro semestre de 2023, e a companhia projeta entregar de 197 a 215 jatos ao longo deste ano. A carteira de pedidos firmes chegou a US$ 21,1 bilhões em junho, alta de 20% em um ano.