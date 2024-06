Embraer entrega segundo KC-390 Millennium para a Força Aérea Portuguesa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2024 - 7:21 Para compartilhar:

A Embraer entregou nesta quarta-feira, 26, a segunda aeronave multimissão KC-390 para a Força Aérea Portuguesa (FAP). Essa é a segunda entrega de uma encomenda de cinco aeronaves feitas pela FAP em 2019, incluindo um pacote abrangente de serviços e suporte e um simulador de voo. A primeira aeronave entrou em serviço em outubro de 2023 na Base Aérea de Beja.

Em nota, a Embraer destaca que a plataforma conta com equipamentos que atendem ao padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) já integrados à aeronave e está em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN) de Portugal.

“A segunda entrega do KC-390 Millennium para a Força Aérea Portuguesa é mais um passo importante no processo de internacionalização da nossa aeronave, que está aumentando seu reconhecimento no mercado, particularmente entre as nações da Otan”, destaca o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior.

Para o general João Cartaxo Alves, chefe do Estado-Maior da Força Aérea Portuguesa, a entrega desta segunda aeronave possibilitará o desenvolvimento de missões operacionais e a preparação de mais tripulantes e técnicos de manutenção.