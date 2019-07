Embraer entrega 51 jatos no 2º trimestre

A Embraer anuncia entrega de 26 jatos para o mercado de aviação comercial e 25 no de aviação executiva (sendo 19 leves e seis grandes) no segundo trimestre. Ao final de junho, a carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) somava US$ 16,9 bilhões. O dado representa um crescimento em relação ao primeiro trimestre, quando o backlog foi de US$ 16 bilhões, e a companhia havia reportado a entrega de 11 jatos para aviação comercial e 11 na executiva. Em 30 de junho do ano passado, o backlog totalizava US$ 17,4 bilhões.

No acumulado do primeiro semestre, a empresa entregou 73 jatos, sendo 37 da aviação comercial e 36 da aviação executiva.

Em 30 de junho, a carteira de pedidos firmes a entregar da companhia era integrada por 363 jatos, sendo 194 do modelo E175, 38 jatos E190-E2, 124 jatos E195-E-2, seis do E190 e uma unidade do E 195. Essa lista, segundo a Embraer, não inclui aeronaves vendidas pelo segmento de Defesa para companhias aéreas estatais (Satena e TAME).

Conforme a empresa, o aumento da carteira no segundo trimestre é reflexo da demanda contínua do mercado, principalmente pela nova família de jatos Praetor na Aviação Executiva.

Ainda de acordo com o comunicado divulgado nesta manhã de terça-feira, 30, no período a fabricante de aviões recebeu o Certificado de Tipo para o E195-E2 – maior das três aeronaves que compõem a nova geração de aviões comerciais da empresa – por parte de três órgãos regulatórios.

No informe sobre entregas, a Embraer ressalta a assinatura de um pedido firme de 10 jatos E195-E2 com a nigeriana Air Peace. O contrato inclui direitos de compra para mais 20 jatos E195-E2, com valor total de US$ 2,12 bilhões.

Outro destaque do período, aponta a empresa, foi a assinatura de contrato com a United Airlines para aquisição de até 39 jatos E175, sendo 20 pedidos firmes e 19 opções. O pedido tem um valor de US$ 1,9 bilhão com todas as opções sendo exercidas.