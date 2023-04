Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 26/04/2023 - 8:21 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Embraer anunciou nesta quarta-feira que entregou sete jatos comerciais e oito executivos no primeiro trimestre ante 14 entregas no mesmo período do ano passado.







A companhia afirmou ainda que sua carteira de pedidos firmes a entregar somava no final de março 17,4 bilhões de dólares, ante 17,3 bilhões reportados um ano antes.

