Embraer encomenda quatro jatos E195-E2 da Embraer, com opções para mais cinco aeronaves

A Embraer informou nesta quarta-feira, 11, que a Luxair, companhia aérea do Grão-Ducado de Luxemburgo, assinou um pedido firme para a compra de quatro E195-E2, incluindo duas opções de compra e três direitos de compra para jatos adicionais. O negócio também contempla direitos de conversão para o E190-E2, caso solicitado pela Luxair. A primeira entrega está programada para o quarto trimestre de 2025.

Em nota, a fabricante brasileira diz que os jatos de corredor único complementarão a frota de aviões narrowbody de maior porte encomendados recentemente pela Luxair.

“Continuamos a trabalhar no desenvolvimento e no futuro de longo prazo da nossa companhia aérea. Esses jatos de última geração são mais uma prova do nosso compromisso com a sustentabilidade e com o conforto dos nossos passageiros. O E195-E2 é o jato regional mais silencioso com o menor consumo de combustível e, por isso, proporcionará a flexibilidade que precisamos em nossa malha aérea”, afirma Gilles Feith, CEO da Luxair. Na nota.

O CCO da Embraer Aviação Comercial, Martyn Holmes, por sua vez, afirma estar satisfeito em ter a Luxair novamente como cliente – no passado a companhia já operou o ERJ-145 e o EMB-120. “O E2 adapta-se perfeitamente às operações e aos objetivos da Luxair, de forma a complementar a frota atual e futura da Luxair, assegurando um alto nível de otimização da frota e de sua malha aérea no longo prazo”, afirma.

