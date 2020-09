Embraer: E195 inicia operações no Vietnã com a Bamboo Airways

Dois jatos E195, da Embraer, iniciaram operações no Vietnã com a Bamboo Airways, oferecendo o primeiro serviço com jatos para Con Dao de Hanói, Vinh e Hai Phong. A Ilha Con Dao e o Parque Nacional estão localizados a 1.400 km da capital Hanói, na costa sul do Vietnã. O popular destino turístico, com um arquipélago de 16 ilhas, atualmente é servido apenas por aviões turboélice devido à pista curta, pavimento leve e falta de abastecimento de combustível. Segundo a fabricante brasileira, os jatos E195 se juntam à frota da Bamboo Airways em um contrato de arrendamento com a Great Dane Airlines, com sede na Dinamarca.

A Bamboo Airways é a primeira a operar voos diretos para Con Dao a partir de três cidades: a capital Hanói, a cidade de Hai Phong ao norte e a cidade de Vinh na área central. Na fase inicial de operação, haverá dois voos diários na rota Hanói – Con Dao e voos diários de Hai Phong e Vinh para Con Dao. A Bamboo Airways está operando a aeronave em uma configuração de classe única com 118 assentos.

