Embraer e Royal Jordanian Airlines assinam acordo para suporte à frota E2

A Embraer assinou um contrato plurianual com a Royal Jordanian Airlines para apoiar uma frota de oito jatos E190-E2 e E-195-E2 no Programa Pool. “Estamos honrados em celebrar este acordo com a Royal Jordanian para apoiar sua frota E2. O Programa Pool apoiará uma entrada em serviço tranquila da frota do RJ, ajudando-os a reduzir custos em reparos e estoques, apoiados pela presença global da Embraer”, disse Carlos Naufel, presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte. Segundo a Embraer, o Programa Pool oferece suporte para mais de 60 companhias aéreas em todo o mundo e resulta em economias nos custos de reparo e manutenção de estoque.

