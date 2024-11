Embraer e Rheinmetall fornecerão simulador de voo para C-390 Millennium na Holanda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2024 - 8:37 Para compartilhar:

A Embraer anunciou nesta sexta-feira, 1, que fornecerá soluções de treinamento para o C-390 Millennium à Força Aérea Real da Holanda. O acordo inclui um simulador de voo completo e uma estação de instrução para o loadmaster, desenvolvido com a Rheinmetall, além de uma estação de treinamento baseada em computador (CBT, na sigla em inglês), concebida com a ETI. As companhias esperam que todas as soluções já estejam em operação até o final de 2026.

Em nota, o presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte, Carlos Naufel, destaca que os novos dispositivos de treinamento fornecidos são um marco no relacionamento de longo prazo com a Força Aérea Real da Holanda. “Esperamos aprofundar ainda mais o nosso relacionamento nos próximos anos”, diz.

O simulador de voo do C-390, com qualificação de nível D, inclui a operação em condições normais e de emergência, pacote para suporte em operações militares e conta com mais de 350 simulações de situações anormais e emergências.