Embraer e Porsche fazem parceria para lançar versões de jato e carro

A Embraer e Porsche estão lançando o projeto Duet, edição limitada da aeronave Embraer Phenom 300E e do Porsche 911 Turbo S. As duas fabricantes produzirão apenas dez pares de jatos executivos e carros esportivos, que terão design compartilhado.

Além de bancos e logotipos, os veículos compartilharão cores e detalhes, como o número de registro do aeronave na asa traseira do carro e nas laterais da chave, volante combinando com o manche e relógios aviônicos.

O Phenom 300E é o jato leve mais vendido dos últimos oito anos consecutivos. A Embraer vem passando por uma grande reestruturação, após o fim da parceria anunciada com a Boeing.

Em 2019, a Porsche entregou um total de 280.800 carros, aumento de 10% em relação ao ano anterior. Neste ano, a fabricante de carros esportivos obteve resultado operacional de 4,4 bilhões de euros, aumento de 3% sobre o ano anterior.

Veja também