Embraer e Luxair, de Luxemburgo, assinam acordo para apoiar frota E-2 recém-adquirida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 9:20 Para compartilhar:

A Embraer assinou um contrato plurianual com a Luxair, companhia aérea do Grão-Ducado de Luxemburgo, para fornecer suporte por meio do Programa Pool a quatro jatos E-195-E2, que serão adicionados à frota da Luxair. O acordo inclui ainda a disponibilização de um variado escopo de peças diretamente na base de operações do cliente. “Estamos prontos para oferecer o melhor suporte da categoria para que a Luxair mantenha a prontidão de sua frota. O Programa Pool ajudará a companhia aérea a combinar o melhor desempenho com os custos mais baixos”, afirma Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias