Embraer e LOT Polish Airlines assinam acordo para o Programa Pool

A Embraer informou nesta quinta-feira, 24, que assinou um contrato de longo prazo com a LOT Polish Airlines para o Programa Pool. Com o acordo, a companhia aérea receberá suporte para uma ampla gama de componentes reparáveis para seus três E195-E2, que passaram a integrar a frota da companhia após um acordo de leasing com a Azorra.

Em nota, a Embraer destaca que a LOT Polish Airlines é uma das maiores operadoras de E-Jets em todo o mundo, com 47 aeronaves fabricadas pela Embraer na sua frota. Atualmente, o Programa Pool apoia mais de 60 companhias aéreas de todo o mundo.

“Esta parceria é uma prova do nosso compromisso com a excelência e eficiência operacional, à medida que continuamos a aumentar nossa frota com as aeronaves E195-E2. Este acordo não é apenas uma continuação de nosso relacionamento de longa data com a Embraer, mas também é mais um passo na otimização das capacidades operacionais e de manutenção de nossa frota”, destaca na nota o vice-presidente de Operações Técnicas da LOT Polish Airlines, Krzysztof Krolak.

Já o presidente da Embraer Serviços & Suporte, Carlos Naufel, ressalta que a companhia aérea está ampliando a sua frota do E2 em conjunto com os serviços. “A LOT foi a primeira operadora dos E-Jets, em 2004, e é uma honra seguir avançando em nossa parceria de longo prazo”, diz.