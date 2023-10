Embraer e CAE dobram capacidade de treinamento de pilotos do Phenom 300

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2023 - 10:03 Compartilhe

A Embraer e a CAE anunciaram que sua joint venture, Embraer-CAE Training Services (ECTS), irá aumentar a capacidade de treinamento de pilotos para jato leve Phenom 300, com a implantação de dois novos simuladores de voo completo (FFS) na Europa e nos Estados Unidos.

O primeiro novo FFS está programado para entrar em serviço no primeiro trimestre de 2024 na CAE London Burgess Hill (Reino Unido) e o segundo no terceiro trimestre de 2024 na CAE Las Vegas (EUA), segundo a Embraer.

“Os dois novos simuladores dobrarão nossa capacidade de treinamento do Phenom 300 em Las Vegas e Londres e permitirão que a ECTS treine mais pilotos em momentos críticos. Nos próximos 10 anos, a CAE prevê a necessidade de 32 mil pilotos de aviação executiva e estamos trabalhando com nossos parceiros da Embraer para garantir que os clientes do Phenom 300 tenham os pilotos altamente qualificados necessários para continuar voando”, disse Alexandre Prevost, presidente da Divisão de Aviação Executiva e Treinamento em Helicópteros da CAE.

Além dos novos simuladores, a ECTS opera atualmente sete simuladores da série Phenom em Las Vegas, Nevada (EUA), Dallas, Texas (EUA), Londres Burgess Hill (Reino Unido) e Guarulhos (Brasil).

