Embraer Defesa e indiana Mahindra anunciam acordo de colaboração para o C-390 Millenium

A Embraer Defesa & Segurança anunciou nesta sexta-feira, 9, a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) com a Mahindra Defence Systems para o C-390 Millenium. O objetivo é de cumprir os requisitos da Força Aérea Indiana para a aquisição de aeronaves de transporte médio multimissão em seu próximo projeto de aquisição de Aeronaves de Transporte Médio (MTA). O MoU foi assinado na Embaixada do Brasil em Nova Deli.

Embraer e Mahindra Defense Systems irão trabalhar com a Força Aérea da Índia para identificar os próximos passos do Programa MTA, assim como em meios para colaborar com a indústria aeroespacial e de defesa indianas para iniciar o desenvolvimento do plano de industrialização local do projeto.

Em nota, o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior, destaca que a Índia tem uma indústria de defesa e aeroespacial diversa e forte. “A Índia é um mercado-chave para a Embraer e nós apoiamos totalmente a visão da Índia para se tornar autossuficiente”, diz.

Vinod Sahay, presidente do Setor Aeroespacial e de Defesa e Membro do Conselho Executivo do Grupo – M&M, ressalta que a parceria vai não apenas reforçar a habilidade operacional da Força Aérea Indiana, mas também proporcionar uma solução de industrialização eficiente completamente alinhada com os objetivos do Make in India.

O Memorando de Entendimento foi assinado pela Embraer Defense & Security e pela Mahindra Defense Systems, uma subsidiária 100% controlada pela Mahindra, que se concentra em veículos blindados e produtos relacionados à segurança, incluindo eletrônicos.

Até o momento o C-390 Millenium foi selecionado pelo Brasil, Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Checa e, mais recentemente, Coreia do Sul.

