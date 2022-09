Embraer conclui testes em voo da campanha de certificação do MAFFS II

Estadão Conteúdo 05/09/2022 - 12:40 Compartilhe

A Embraer informou nesta segunda-feira, 5, ter concluído com sucesso os testes em voo da campanha de certificação do Sistema Modular Aerotransportável de Combate a Incêndios (MAFFS II, na sigla em inglês), o que segundo a fabricante fornece ao C-390 Millennium a funcionalidade necessária para realizar a missão de combate a incêndio florestal.







De acordo com a companhia, os ensaios, conduzidos na unidade da Embraer em Gavião Peixoto (SP), “representam avanço importante na campanha de certificação dessa capacidade junto ao Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI)”. Após a certificação, a capacidade de combate a incêndios estará disponível aos operadores da aeronave.

A empresa relata que o MAFFS II é um sistema de combate a incêndio capaz de descarregar até 3 mil galões de água (aproximadamente 11.300 litros), com ou sem retardante de fogo, de acordo com o critério de nível de cobertura padrão do solo e em diversos tipos de terrenos.