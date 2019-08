Embraer: com geração livre de caixa, dívida líquida cai para R$ 4,178 bi

A Embraer encerrou o segundo trimestre com uma posição de dívida líquida de R$ 4,178 bilhões, uma queda de 2,8% em relação aos R$ 4,300 bilhões anotados ao final de março. Segundo a fabricante, esse movimento decorre da geração livre de caixa no período, que atingiu R$ 2,8 milhões – no trimestre passado, houve um uso livre de caixa de R$ 2,495 bilhões.

Apesar disso, a geração livre de caixa no segundo trimestre ficou abaixo do observado um ano antes, quando a linha ficou positiva em R$ 159,7 milhões. Essa diminuição do fluxo de caixa livre reflete um crescimento das adições líquidas ao imobilizado – principalmente Capex (de R$ 58,6 milhões para R$ 95,4 milhões) e adições de aeronaves disponíveis para leasing ou em leasing (de R$ 6,6 milhões para R$ 122,2 milhões) -, além das adições ao intangível (desenvolvimento).

Em release de resultados, a Embraer diz esperar melhora da geração livre de caixa no segundo semestre, “dada a expectativa de aumento nas entregas de aeronaves e nas entradas de caixa relacionadas a contratos de Defesa & Segurança”.

A Embraer encerrou junho com caixa total de R$ 9,499 bilhões e volume total de financiamentos de R$ 13,677 bilhões. No período, a dívida de longo prazo totalizou R$ 12,543 bilhões, enquanto a dívida de curto prazo foi de R$ 1,135 bilhão.

Considerando o perfil atual da dívida, o prazo médio de endividamento é de 5,1 anos. Ao final do segundo trimestre, o custo da dívida em dólar ficou estável em 5,29% ao ano, ao passo que o custo da dívida em reais caiu para 1,75% ao ano. A relação do Ebitda nos últimos 12 meses versus as despesas sobre os juros subiu de 1,2 ao final de março para 1,4 ao final de junho. Ao final do segundo trimestre, 6,0% da dívida total era denominada em reais.