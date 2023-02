Embraer assina contrato com Binter para plataforma digital de manutenção Beacon

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2023 - 11:14 Compartilhe

A Embraer informou nesta quarta-feira, 15, que Binter Canarias assinou um contrato para a utilização da plataforma digital Beacon para manutenção da sua frota de E195-E2. O valor do contrato não foi informado. Este é o primeiro contrato comercial do Beacon com uma companhia aérea da Europa.





Segundo a Embraer, a decisão da companhia aérea espanhola foi tomada após o teste bem-sucedido da plataforma de coordenação que conecta recursos e profissionais para o retorno das aeronaves ao serviço. O Beacon é uma plataforma agnóstica, que atende a aeronaves de todos os fabricantes.

“Iniciamos os testes da plataforma Beacon com expectativas de avanços significativos na disponibilidade de aeronaves e na alocação adequada de nossa equipe. O Beacon provou ser uma ferramenta importante para nossas equipes de manutenção e estamos felizes em avançar para um contrato comercial após o período de testes”, destaca em nota o diretor de Operações da Binter, Javier Bretón.

Incubado pela Embraer-X, aceleradora de mercado da Embraer para negócios disruptivos, o Beacon é a plataforma de coordenação de manutenção para retorno mais rápido ao serviço. É uma plataforma projetada para conectar e sincronizar recursos da indústria, a cadeia de suprimentos de pós-venda e profissionais de serviços de aviação de maneira mais ágil e eficiente para manter as aeronaves voando.





