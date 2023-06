Embraer anuncia novos contratos fechados no âmbito Programa Pool

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 10:55 Compartilhe

A Embraer informou nesta quarta-feira, 21, que assinou um contrato de serviços de longo prazo do Programa Pool com a Star Air, para apoiar a frota em expansão dos E175 da companhia aérea da Índia. A empresa lembra que a Star Air fez o leasing de quatro E175 em 2022 e dois deles entraram em operação em maio de 2023. O contrato inclui acesso ao Programa Pool, que possibilita troca de componentes e serviços de reparo de uma ampla gama de componentes reparáveis para os E175 da Star Air.

“O acordo do Programa de Pool do E175 fechado hoje é uma extensão do contrato já vigente para a frota de cinco ERJ145. A disponibilidade média da frota da Star Air é de 99,67% em um ano, uma das mais elevadas entre os operadores de ERJ145”, destaca e Embraer em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Amelia

A Embraer também anunciou a assinatura de uma extensão de contrato com a Amelia para o Programa Pool. Com este acordo, o cliente continuará a receber suporte para uma gama de componentes reparáveis para a frota de 13 jatos ERJ. A empresa apoia a operação da Amelia desde 2010, quando a companhia aérea era denominada Regourd Aviation.

A empresa oferece suporte a companhias aéreas em todo o mundo, com sua expertise técnica e sua rede de serviços de componentes. Segundo a Embraer, isso resulta em uma economia significativa nos custos de reparo e de manutenção de estoques, reduzindo o espaço de armazenamento e os recursos necessários para o gerenciamento de reparos, ao mesmo tempo em que garante o desempenho necessário à operação.

O Programa Pool foi desenvolvido para permitir às companhias aéreas minimizar os investimentos iniciais em estoques e itens reparáveis de alto valor, aproveitando a experiência técnica da Embraer e a ampla rede de fornecedores de serviços de reparo de componentes.

Atualmente, o Programa Pool da Embraer oferece suporte a mais de 60 companhias aéreas em todo o mundo.

