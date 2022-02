Embraer: American Airlines assina pedido para três jatos E175 por US$ 160 mi

A American Airlines assinou um pedido firme com a Embraer para três novos jatos E175. O valor do contrato é de US$ 160,2 milhões, conforme preços atuais de lista, e será incluído na carteira de pedidos do quarto trimestre de 2021 da companhia. A aeronave será operada pela subsidiária da American, a Envoy Air.

Com previsão de conclusão das entregas este ano, a frota de E175 da Envoy irá ultrapassar 100 unidades até o final de 2022. “O E175 é a espinha dorsal da malha regional americana, com mais de 600 aeronaves vendidas e uma participação de mercado de 86%, desde 2013”, afirma o vice-presidente de Vendas e Marketing das Américas da Embraer Aviação Comercial, Mark Neely.

O presidente e CEO da Envoy Air, Pedro Fábregas, destaca que a parceria da companhia com a Embraer começou há quase 25 anos, com o ERJ145. “O E175 é o coração da nossa frota. Estamos ansiosos para receber essas três novas aeronaves ainda este ano, à medida que a Envoy continua a adicionar novos destinos à nossa crescente malha aérea”, diz o executivo.

