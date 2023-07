Embraer abre inscrições para especialista em aviação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 8:26 Compartilhe

A Embraer abriu na segunda-feira inscrições para o Programa de Especialização em Engenharia (PEE), um mestrado destinado a engenheiros que queiram aprofundar conhecimentos na área aeronáutica. O programa oferece bolsa de até R$ 5 mil. São 45 vagas.

É necessário ter inglês avançado e graduação concluída entre 2021 e 2023 em diversas áreas da engenharia, incluindo aeronáutica, aeroespacial, ambiental, automobilística, civil, computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, naval, nuclear etc.

As inscrições vão até o dia 3 de setembro e devem ser feitas na plataforma de recrutamento Gupy. A seleção inclui teste de inglês, prova técnica, dinâmicas de grupos e entrevistas. A especialização é realizada em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e dura 18 meses. Segundo a Embraer, a média de contratação em programas anteriores foi de 96%. As aulas devem começar em fevereiro de 2024, em São José dos Campos (SP).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

