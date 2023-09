Embolia pulmonar: médico explica diagnóstico do cantor Anderson Leonardo, do Molejo

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 13/09/2023 - 15:16 Compartilhe

Na segunda-feira, 11, a equipe de Anderson Leonardo, vocalista do grupo de pagode Molejo, informou que, após uma revisão médica e realização de exames específicos, o cantor teve um quadro de embolia pulmonar. O quadro do artista é estável e ele segue internado em unidade médica no Rio de Janeiro, onde deu entrada, no último domingo, 10, para tratar uma pneumonia.

“A assessoria de imprensa do grupo Molejo vem atualizar o quadro clínico do cantor Anderson Leonardo, que outrora foi diagnosticado com pneumonia, porém após uma revisão médica e novos exames mais específicos foi constatado uma embolia pulmonar com o quadro estável. Mais uma vez contamos com as orações e o apoio dos amigos, fãs e contratantes”, disse a nota publicada no perfil do Instagram oficial de Anderson.

Em outubro do ano passado, Anderson havia descoberto um câncer inguinal, na região da virilha. Ele seguiu com o tratamento e em janeiro deste ano, havia anunciado que estava curado. Porém, em maio, ele precisou retornar para evitar que o câncer atingisse outros órgãos.

À IstoÉ Gente, o pneumologista Dr. Gunther Kissmann explicou tudo sobre o diagnóstico do cantor Anderson Leonardo. Confira!

O que é embolia pulmonar?

A embolia pulmonar ocorre quando um coágulo de sangue localizado em uma das veias das pernas ou da pelve se solta e bloqueia um vaso do pulmão (artéria). O bloqueio impede a passagem de sangue e causa a morte progressiva da parte afetada, resultando em dor ao respirar e intensa falta de ar. Além disso, também é chamado de tromboembolismo pulmonar (TEP) ou trombose pulmonar.

É um quadro grave. Devido à dificuldade em respirar e às lesões no pulmão, a quantidade de oxigênio no sangue diminui e os órgãos de todo o corpo podem ser afetados, especialmente quando existem vários coágulos, ou quando o embolismo dura muito tempo, causando a embolia maciça ou infarto pulmonar.

O que provoca um quadro de embolia pulmonar?

A embolia pode ser causada por coágulos, também por gordura, às vezes quando você tem acidentes com fratura de ossos grandes, pode ter gordura na circulação, ou mesmo tumores que soltam pequenos fragmentos quando eles invadem o vaso sanguíneo.

Os fatores de risco para alguém ter trombose e embolia pulmonar seria sobrepeso, obesidade, aqueles que fumam, e aí vale qualquer tipo de fumo, mulheres que usam anticoncepcionais com estrogênio, nós aprendemos agora na época do COVID, de que o COVID é uma doença que favorece a formação de trombos no corpo, e também aquelas pessoas que passaram por cirurgias muito longas, muito prolongadas, também pessoas que têm histórico já prévio de embolia pulmonar ou de trombose venosa, e aqueles pacientes que têm algum tipo de câncer.

Como a pessoa percebe que está com embolia pulmonar?

Tem geral uma dor no tórax, essa dor costuma ser aguda, súbita e vem aumentando, junto com isso acaba tendo algum grau de falta de ar, de dispneia, ansiedade, palidez, o coração tende a ficar mais acelerado, é a taquicardia, e eventualmente ela pode ter alguma tosse com sangue, que é hemoptoico. A partir dali, você tendo isso, o ideal é que você busque atendimento em hospital, onde serão feitos alguns exames de sangue e de imagem para poder ter o diagnóstico, e sendo feito o diagnóstico de embolia pulmonar, o principal tratamento é o uso de anticoagulantes.

Por que o câncer (que o cantor está em tratamento desde outubro passado) é um fator de risco para a trombose – e, consequentemente, para a embolia pulmonar?

O câncer é uma doença que naturalmente pode afetar o processo de coagulação sanguínea. Isto pode favorecer o desenvolvimento de coágulos. E se estes coágulos circularem pelo corpo, podem se alojar nos pulmões, causando embolia pulmonar.

Há como prevenir o quadro?

A prevenção engloba vários fatores:

Não fumar;

Manter atividade física (a imobilidade favorece formação de coágulos);

Evitar sobrepeso/obesidade.

É possível que o quadro deixe sequelas?

A maior parte dos casos de embolia não gera consequências maiores no longo prazo. Mas, dependendo da extensão/amplitude da embolia, pode haver limitação da função respiratória e cardíaca.

Alerta

No caso de haver mais de um evento de trombose e/ou embolia ao longo da vida, deve também ser pesquisado alterações da coagulação. Para isto, consultar um hematologista.

