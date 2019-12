Embiid ofusca Antetokoumpo e Philadelphia bate Milwaukee Bucks na NBA

O ala-pivô camaronês Joel Embiid não tomou conhecimento do Milwaukee Bucks nesta quarta-feira e, além de conduzir o Philadelphia 76ers na vitória por 121 a 109, ofuscou o grego Giannis Antetokoumpo, na rodada natalina da NBA. O confronto foi disputado na Filadélfia.

Embiid foi o cestinha da equipe da casa e também anotou um “double-double” de 31 pontos e 11 rebotes. Tobias Harris anotou 22 pontos, enquanto Josh Richardson anotou 18. E Ben Simmons obteve um “double-double” de 15 pontos e 14 assistências. O brasileiro Raulzinho não entrou em quadra.

Com todo esse volume de jogo e uma atuação mais coletiva, os Sixers dominaram o rival desde o início e praticamente não deram chances para reação. Sensação da temporada passada, Antetokoumpo teve boa atuação, também com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 18 pontos e 14 rebotes, além de sete assistências.

Porém, não foi o principal jogador dos Bucks. Coube a Khris Middleton conduzir a equipe, com seus 31 pontos e oito rebotes. George Hill contribuiu com 15 pontos na quinta derrota da equipe na temporada regular da NBA. Os Bucks seguem na liderança da Conferência Leste, e com a melhor campanha do campeonato até agora, com 27 vitórias.

Enquanto isso, o Philadelphia 76ers se aproxima na tabela. Em quarto lugar, soma 23 triunfos e dez derrotas.

Também na briga pela ponta no Leste, o Boston Celtics esquentou a disputa ao derrotar o Toronto Raptors, atual campeão da NBA, por 118 a 102, nesta rodada. Fora de casa, Jaylen Brown liderou os Celtics, com seus 30 pontos, seis rebotes e quatro assistências.

Kemba Walker também se saiu bem e anotou 22 pontos, sendo seguido por Gordon Hayward (14), Daniel Theis (13) e Enes Kanter, responsável por 12 pontos e 11 rebotes. Do outro lado, a equipe canadense contou com boa atuação de Fred VanVleet, responsável por 27 pontos, e de Chris Boucher, que deixou o banco de reservas para anotar 24 pontos.

O 21º triunfo deixou os Celtics na vice-liderança da Conferência Leste, com sete derrotas até agora. Os Raptors, na sexta colocação, desperdiçaram a oportunidade de se aproximar do líder Milwaukee Bucks. Os atuais campeões exibem 21 vitórias e dez revezes.