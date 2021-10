Embiid joga só 8min e 76ers derrota Nets na pré-temporada da NBA

Mesmo contando com atuação reduzida de Joel Embiid, seu principal jogador, o Philadelphia 76ers derrotou o Brooklyn Nets por 115 a 104, na noite desta segunda-feira, diante de sua torcida, pela pré-temporada da NBA. Os visitantes contaram com suas principais estrelas em quadra, que não conseguiram parar os anfitriões.

Kevin Durant anotou 23 pontos nos 25 minutos em que esteve em quadra, enquanto James Harden anotou 21. Mais discreto, Blake Griffin registrou oito pontos e cinco rebotes. Do outro lado, o maior destaque dos Sixers e cestinha da partida foi Furkan Korkmaz, responsável por 27 pontos. Isaiah Joe contribuiu com 20.

O time da Filadélfia não precisou do seu principal jogador para fazer bonito contra os Nets. Embiid jogou apenas 8 minutos, mas não aliviou. Foram 14 pontos, três assistências e três rebotes. O camaronês está voltando ao time aos poucos após sofrer uma grave lesão no joelho nos playoffs da última temporada.

Em Los Angeles, os Clippers foram batidos por 128 a 100 pelo Minnesota Timberwolves. Foi a terceira vitória em três jogos dos Wolves na pré-temporada. Na noite desta segunda, eles aproveitaram os desfalques dos anfitriões para triunfar. A equipe de Los Angeles jogaram sem Kawhi Leonard, Paul George e Serge Ibaka e encerraram a pré-temporada com apenas uma vitória e duas derrotas.

Também na noite de segunda, o Memphis Grizzlies bateu o Detroit Pistons por 127 a 92, em casa. Ja Morant foi o destaque da equipe anfitriã e da partida, com 24 pontos e cinco assistências.

No Canadá, o Toronto Raptors superou o Houston Rockets por 107 a 92. OG Anunoby e Precious Achiuwa foram os protagonistas do duelo e dos anfitriões, com 17 pontos para cada. Já o Miami Heat venceu Charlotte Hornets por 104 a 103, com o brilho do pivô Bam Adebayo, responsável por 18 pontos e cinco rebotes.

Pela mesma rodada, o Utah Jazz bateu o New Orleans Pelicans por 127 a 96, enquanto o Sacramento Kings derrotou o Portland Trail Blazers por 107 a 93.

