Embiid ganha relógio e homenagem de Harden após prêmio de MVP na NBA

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/05/2023 - 16:57 Compartilhe

Eleito MVP da temporada 2022/23 da NBA, Joel Embiid foi presenteado e homenageado pelo companheiro de equipe James Harden. O ala-armador, que atua com o camaronês no Philadelphia 76ers, deu ao pivô um relógio Rolex após a conquista do prêmio individual.

Embiid, que faturou o prêmio de MVP pela primeira vez na carreira, foi homenageado por Harden com um relógio que trazia a insígnia ’23 MVP’ na parte traseira do objeto. O bordado faz alusão ao título individual conquistado pelo companheiro e o ano em que o feito ocorreu.

Nas redes sociais, Harden publicou uma série de fotos com Embiid e falou sobre o prêmio conquistado pelo companheiro. “Muito atrasado, bem merecido”, escreveu o jogador.

James Harden e Embiid são os principais jogadores do Philadelphia 76ers. Os lideraram a equipe na temporada regular e agora tentam avançar às finais da Conferência Leste da NBA.

Premiação de Embiid

Depois de bater na trave nos últimos dois anos, Joel Embiid finalmente conquistou seu primeiro MVP na carreira. O jogador, de 29 anos, terminou a temporada regular com médias de 33,1 pontos, 4,2 assistências e 10,2 rebotes.

Na corrida pelo prêmio, Embiid superou Nikola Jokic, do Denver Nuggets, e Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks. O pivô também anotou mais de 50 pontos em três jogos e 40 ou mais pontos em 10 partidas da temporada regular.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias