Embiid e Maxey lideram vitória do 76ers sobre Raptors; Durant brilha em triunfo dos Suns

O Philadelphia 76ers conseguiu sua primeira vitória na temporada da NBA na noite deste sábado contra o Toronto Raptors, por 114 a 107. Joel Embiid e Tyrese Maxey anotaram 34 pontos cada na Scotiabank Arena, em Toronto. O Phoenix Suns sobrou na partida diante do Utah Jazz e venceu por 126 a 104, chegando a diminuir o ritmo no último quarto. A estrela do jogo foi Kevin Durant, que fez 26 pontos.

Na estreia, a franquia de Philadelphia perdeu um jogo parelho contra o Milwaukee Bucks. Nick Nurse, novo técnico do 76ers, reencontrou seu ex-time em Toronto e Maxey chegou a dedicar a vitória ao treinador. “(Kelly) Oubre disse antes do jogo: ‘Nós vamos vencer essa pelo treinador’. Foi isso que fizemos, é curioso que enfrentamos o Toronto e esta é sua primeira vitória conosco. Muitas outras estão por vir”, disse Maxey.

Em abril, o Toronto demitiu Nurse após cinco temporadas. Além dos 34 pontos, Embiid deu oito assistências e pegou nove rebotes. Maxey contribuiu com sete assistências e seis rebotes. O cestinha dos Raptors foi Scottie Barnes, com 24 pontos.

O Phoenix Suns recebeu o Utah Jazz com três desfalques importantes, de Devin Booker, Bradley Beal e Damion Lee, mas Kevin Durant chamou a responsabilidade ao anotar 26 pontos e ajudou o time do Arizona a vencer por 126 a 104. Eric Gordon ajudou com outros 21 pontos.

O Washington Wizards alcançou sua primeira vitória na temporada jogando contra o Memphis Grizzlies, o duelo terminou 113 a 106. O recém-chegado Jordan Poole fez 27 pontos e foi o destaque do jogo, ao lado de Kyle Kuzma, que teve 21 pontos e 13 assistências. Pelos Grizzlies, Desmond Bane foi o cestinha, com 26.

O New Orleans Pelicans e o Indiana Pacers chegaram a duas vitórias nos dois primeiros jogos e começaram a NBA com 100% de aproveitamento. Os Pelicans bateram o New York Knicks por 96 a 87. Brandon Ingram guardou 26 pontos, Zion Williamson acrescentou outros 24. Os Pacers superaram o Cleveland Cavaliers fora de casa por 125 a 113 com um ótimo jogo coletivo.

Ainda na noite de sábado, os 51 pontos de Zach LaVine não foram suficientes para impedir a derrota do Chicago Bulls por 118 a 102 para o Detroit Pistons. Cade Cunningham fez 25 pontos e Jalen Duren anotou 23. Já o Minnesota Timberwolves cresceu no segundo tempo para vencer o Miami Heat por 106 a 90. O reserva Naz Reid foi o maior pontuador, com 25.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Detroit Pistons 118 x 102 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 96 x 87 New York Knicks

Washington Wizards 113 x 106 Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers 113 x 125 Indiana Pacers

Toronto Raptors 107 x 114 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 106 x 90 Miami Heat

Phoenix Suns 126 x 104 Utah Jazz

Acompanhe os jogos deste domingo:

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets





Houston Rockets x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

