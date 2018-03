Embate tarifário entre EUA e China acelera busca por segurança e eleva ouro

O ouro fechou em alta na sessão desta sexta-feira, 23, em meio ao cenário de incerteza no comércio global que faz investidores deixarem ativos de risco e procurarem papéis considerados seguros, como o metal amarelo.

Na quinta-feira, 22, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinar um documento com tarifas de até US$ 60 bilhões contra a China, Pequim respondeu quase imediatamente com ameaça de tarifar cerca de 130 produtos americanos em um total de US$ 3 bilhões.

Na análise do Commerzbank, outro fator que favorece o ouro é a decisão de Trump de substituir seu antigo Conselheiro de Segurança Nacional, H.R. McMaster, com o “linha-dura de política externa” John Bolton.

“Essa mudança pode tornar novas sanções contra o Irã mais prováveis, o que sem dúvida desestabilizaria ainda mais participantes de mercado e emprestaria suporte para a busca pelo ouro”, escreveu o banco em relatório a clientes.

Na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato futuro de ouro para abril fechou com ganho de US$ 22,50 (+1,70%), a US$ 1.349,90 a onça-troy. Na semana, o metal acumulou alta de 2,87%.