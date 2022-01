Embarques de trigo soft da França recuam em dezembro

Por Forrest Crellin

PARIS (Reuters) – As exportações de trigo soft da França fora da União Europeia no mês passado foram menores do que em novembro, uma vez que os embarques para a Argélia caíram e nenhuma exportação de cevada para ração fora da UE foi registrada durante o mês, mostraram dados da Refinitiv.

As exportações de trigo soft para destinos fora do bloco de 27 países totalizaram 808 mil toneladas em dezembro, o sexto mês da temporada 2021/22, mostrou uma estimativa inicial baseada nos dados de embarque da Refinitiv.

A China foi o maior destino fora da UE para o trigo soft francês, com uma estimativa inicial de 508 mil toneladas, seguida pelo Marrocos com 213 mil toneladas.

Essa cifra ainda está abaixo das 514.800 toneladas de trigo soft embarcadas para a China em outubro, que foi o maior volume mensal até agora para o país asiático em 2021/22.

Cerca de 33 mil toneladas de trigo soft foram embarcadas para a Argélia em dezembro, depois que o país liderou as exportações totais em novembro, e nenhum embarque está previsto para o país em janeiro, mostraram dados da Refinitiv.

O escritório agrícola FranceAgriMer reduziu na semana passada sua previsão de exportações francesas de trigo soft fora da UE nesta temporada, para 9,0 milhões de toneladas, de 9,2 milhões em dezembro, em parte devido à paralisação das vendas para a Argélia, que os comerciantes atribuem a uma disputa diplomática.

As exportações francesas de cevada para malte fora da UE atingiram 22 mil toneladas. A Turquia foi o principal destino da cevada para malte com 10.500 toneladas, com o Brasil em 5.500 toneladas em segundo.

