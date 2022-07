Embarques de minério de ferro da Rio Tinto crescem quase 5% no 2º trimestre

(Reuters) – A Rio Tinto reportou nesta quinta-feira um salto de 4,7% nos embarques de minério de ferro do segundo trimestre, uma vez que as entregas de seu principal projeto Gudai-Darri na região de Pilbara, na Austrália, compensaram as condições climáticas adversas e problemas de escassez de mão de obra.

A maior produtora de minério de ferro do mundo embarcou 79,9 milhões de toneladas da commodity siderúrgica nos três meses até 30 de junho, em comparação com 76,3 milhões de toneladas um ano antes. O desempenho ficou um pouco abaixo de uma estimativa do RBC de 80,2 milhões de toneladas e da UBS, de 80 milhões.

A Rio Tinto manteve seu guidance de embarque de minério de ferro para o ano completo inalterado, entre 320 milhões e 335 milhões de toneladas, pois espera que sua recém-inaugurada mina Gudai-Darri continue a aumentar a produção e atingir a capacidade total até 2023.

“À medida que a Gudai-Darri continua a crescer, esperamos um aumento nos volumes de produção e um melhor mix de produtos no segundo semestre”, disse a Rio em comunicado.

Os resultados vêm à medida que a Rio enfrenta pressões inflacionárias e o risco de uma demanda mais fraca por minério de ferro da China, o maior consumidor. As tentativas do país de equilibrar sua estratégia de zero Covid e o crescimento econômico estão pesando nos preços do minério de ferro.

A companhia enfrenta escassez de mão de obra na Austrália Ocidental, rica em recursos naturais, e alertou que o aumento da inflação afetaria seus ganhos subjacentes no segundo semestre.

(Reportagem de Sameer Manekar e Harish Sridharan, em Bangalore)