Embarque de soja do Brasil cairá em maio vs abril, diz Anec citando pressão logística

SÃO PAULO (Reuters) – O Brasil deverá aumentar a exportação de soja em maio ante o mesmo mês do ano passado para cerca de 12 milhões de toneladas, mas o volume será inferior a abril e março de 2023, estimou nesta sexta-feira a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), citando ainda problemas logísticos com a safra recorde resultantes do déficit de armazenagem do país.

Se o volume de soja previsto para maio for confirmado, o Brasil exportaria este mês menos do que as 13,9 milhões de toneladas de abril e também ficaria abaixo do total de março deste ano (14,4 milhões de toneladas), segundo dados da Anec, que apontam crescimento de quase 2 milhões ante maio de 2022.

(Por Roberto Samora)

