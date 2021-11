Embarque de minério do país cai 64% na média diária do início do mês; soja dispara

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de minério de ferro do Brasil recuou 63,8% na média dos três primeiros dias úteis de novembro, em relação ao volume embarcado por dia no mesmo mês do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta segunda-feira.

Os embarques somaram cerca de 527 mil toneladas ao dia no acumulado da primeira semana do mês, versus 1,46 milhão de toneladas da média diária de novembro completo em 2020.

A redução nos embarques ocorre em meio a uma queda acentuada nos preços do minério de ferro na China, com uma demanda mais fraca do principal comprador global.

Já a soja, outro importante produto da pauta de exportação do Brasil, manteve a força, com alta de quase 300% na média diária, para 286,4 mil toneladas/dia.

Os embarques da oleaginosa do Brasil somaram cerca de 860 mil toneladas em três dias, mais da metade do volume visto no total de novembro do ano passado (1,435 milhão de toneladas).

(Por Roberto Samora)

Saiba mais