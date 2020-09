Embalou! Sport vence o Goiás e sobe na classificação Com a segunda vitória consecutiva, o Leão aparece na parte de cima da classificação

Na Ilha do Retiro, o Sport venceu mais uma. Desta vez, a vítima foi Goiás, que perdeu por 2 a 1. Com o resultado, o Leão chegou aos 10 pontos e dorme na 9ª colocação. O Verdão é lanterna, com 4 pontos.

Na próxima rodada, o Sport visita o Fortaleza, na Arena Castelão. O Goiás mede forças com o Coritiba, no Serra Dourada.

O duelo

O jogo demorou a engrenar. Um pouco mais ligado no campo ofensivo, o Sport chegou em duas oportunidades, mas parou no goleiro Tadeu nos chutes de Maidana e Jonatan Gómez.

A única chance do Goiás veio nos minutos derradeiros. Após cruzamento, Vinicius completou e a bola raspou o poste de Polli.

Na etapa final o Sport conseguiu abrir o marcador aos 14 minutos. Juba cruzou e Leandro Barcia completou sem ângulo, 1 a 0.

O empate do Verdão veio na bola parada. Pintado cobrou escanteio, Elton tentou cortar, mas colocou a bola para dentro do próprio gol, 1 a 1.

Frio, o Leão soube mostrar poder de reação e obteve novamente a vantagem com Marquinhos. Em novo cruzamento, o atacante mergulhou e venceu Tadeu, 2 a 1.

Na base da pressão, o Goiás se lançou ao ataque e chegou perto do empate. Nas finalizações de Rafael Vaz e Victor Andrade, Polli salvou o Sport.

SPORT 2 X 1GOIÁS

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

Data-Hora: 06/9/2020 – 20h30

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Auxiliares: Leirson Peng Martins(RS) e Michael Stalisnau(RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Marquinhos (SPO), (GOI)

Cartões vermelhos: –

Gols: Leandro Barcia (14’/2ºT) Elton (22’/2ºT) Marquinhos (30’/2ºT)

SPORT: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Ronaldo Henrique (Lucas Mugni, aos 28/2ºT), Betinho, Ricardinho (Marcão Silva, aos 44/2ºT) e Jonathan Gomez (Leandro Barcia, ao 0/2ºT); Marquinhos (Sander, aos 33/2ºT) e Elton (Hernane, aos 28/2ºT). Técnico: Jair Ventura.

GOIÁS: Tadeu; Pintado, David Duarte (Fábio Sanches, aos 25/2ºT), Rafael Vaz e Jefferson (Caju, aos 12/2ºT); Breno (Ignacio Jara, aos 33/2ºT), Sandro, Daniel Bessa e Miguel Figueira (Mike, ao 0/2ºT); Vinicius e Rafael Moura (Victor Andrade, aos 33/2ºT). Técnico: Thiago Larghi.

E MAIS:

Veja também