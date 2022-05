Embalados, Novorizontino e Sport se encaram por primeiras posições na Série B

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B acabou na segunda-feira, mas a competição segue nesta terça. Novorizontino e Sport fazem o primeiro jogo da oitava rodada, às 21h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Os dois estão em bons momentos e brigam pelas primeiras colocações.





Há quatro jogos sem perder, o Novorizontino alcançou 12 pontos e colou no G-4, zona de acesso à elite. São três vitórias seguidas: 3 a 1 contra o CRB e 2 a 1 diante do Ituano, ambas em casa, além de 1 a 0 ao visitar a Ponte Preta. O time paulista tem ainda o segundo melhor ataque com oito gols.

Já o Sport tem a melhor defesa com apenas dois gols. Vindo de vitórias contra o Tombense, por 2 a 0, em casa, e diante da Chapecoense, por 1 a 0, fora, o time pernambucano agora soma 14 pontos na vice-liderança. Está atrás apenas do Cruzeiro, com 16.

Em boa fase, o técnico Allan Aal não deve mexer muito no time, a não ser por questões físicas. Entretanto, uma mudança será necessária no meio-campo, pois o volante Jhony Douglas levou o terceiro cartão amarelo. Assim, Léo Baiano, que entrou no lugar do companheiro durante o último jogo, pode ser titular. Bruno Silva, Ronaldo, Ronald, Paulinho, Lucas Mendes e Adriano são desfalques já conhecidos, pois se recuperam de lesões.

A situação no Sport é bem parecida e o técnico Gilmar Dal Pozzo deve manter a base do time. Diferente do adversário, o Sport não tem nenhum suspenso, mas Bill, Blas Cáceres, Denner e Sander, todos entregues ao departamento médico, devem ser novamente desfalques.