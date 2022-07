Embalado por vaga, América-MG pega Red Bull Bragantino para se afastar do perigo

Embalado pela classificação às quartas de finais na Copa do Brasil, após eliminar o Botafogo, o América-MG retorna suas atenções para o Campeonato Brasileiro para abrir distância da zona de rebaixamento. Neste domingo, em um duelo direto, o time mineiro recebe o Red Bull Bragantino, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 19h.

Atualmente, o América-MG aparece com 18 pontos e começou a rodada na 15ª colocação. Apesar do bom momento na Copa do Brasil, a situação não é boa no Brasileirão, já que nos cinco últimos jogos, os mineiros perderam três. De outro lado, o Red Bull Bragantino vive uma situação um pouco melhor. O time de Maurício Barbieri tem 21 pontos e aparece na zona de classificação para as competições internacionais de 2023.

Sem tempo para descanso, o América-MG fez apenas um treino para este jogo importante. Até por conta disso, o técnico Vagner Mancini não deve fazer grandes mudanças em relação à formação que venceu o Botafogo, por 2 a 0, na quinta-feira no Engenhão. Éder deve ser mantido na defesa ao lado de Luan Patrick.

No meio-campo, Alê será reavaliado momentos antes do duelo. Ele ficou de fora do segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil por conta de dores na coxa esquerda. Felipe Azevedo seguirá como responsável pela armação das jogadas.

Do outro lado, o Bragantino tem duas importantes baixas. Maurício Barbieri não poderá contar com o meia Hyoran, que sofreu duas fraturas na mão esquerda no duelo contra o Avaí e precisou passar por um procedimento cirúrgico. Por enquanto, ainda não há prazo para o seu retorno.

Além dele, o atacante Ytalo também está entregue ao departamento médico por mais uma rodada por conta de uma inflamação no calcanhar esquerdo. No meio-campo, para o lugar de Hyoran, Miguel e Praxedes disputam a titularidade. No ataque, Alerrandro deve continuar, assim como aconteceu no jogo passado.