Embalado pelo estadual, Athletico visita o Fortaleza Leão e Furacão entram em campo neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena Castelão

Um dos confrontos mais interessantes da rodada inicial do Campeonato Brasileiro acontece na Arena Castelão, quando Fortaleza e Athletico se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília).

Como chegam



Após um início de ano promissor, o Fortaleza confirmou o seu favoritismo no estadual e carimbou o seu passaporte para a decisão, mas no regional as coisas não saíram como planejado e o time de Rogério Ceni fraquejou na semifinal.

Para o jogo de abertura da competição nacional, o Tricolor terá à disposição 100% do grupo e espera começar com o pé direito.

Do outro lado, o Athletico desembarca embalado pelo tricampeonato estadual, já que no meio da semana, o time de Dorival Júnior bateu o maior rival na grande decisão.

Agora, a promessa é que o time mantenha a postura e conquiste três pontos importantes na casa do adversário.

Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Romarinho; Osvaldo, David e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

Athletico: Santos; Khellven (Erick), Thiago Heleno, Felipe Aguilar e Márcio Azevedo (Abner); Wellington, Léo Cittadini e Marquinhos Gabriel (Richard); Nikão, Geuvânio e Bissoli (Walter). Técnico: Dorival Júnior.

