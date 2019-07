Embalado, Paraná bate Figueirense e vence a quinta seguida na Série B

O Paraná conquistou uma importante vitória nessa terça-feira, pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ao bater o Figueirense por 1 a 0, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

Com o resultado, o Figueirense segue com 17 pontos, agora na nona posição, e se distanciou da briga para figurar no G4. Já o Paraná, com 22 pontos, e está na zona de acesso após ganhar o quinto duelo consecutivo.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas com poucas chances de perigo. O Figueirense chegou a assustar em cabeceio de Alemão e em chute rasteiro de Rafael Marques, enquanto o Paraná respondeu com Bruno Rodrigues arriscando de fora da área.

Já nos minutos finais da primeira etapa, Bruno Rodrigues caiu dentro da área após chegada de Betinho. Todo o time do Paraná pediu pênalti, mas o árbitro tocantinense Alisson Sidnei Furtado mandou o jogo seguir.

Na segunda etapa, o duelo ficou mais movimentado e o Paraná pediu pênalti novamente, dessa vez em lance em que João Pedro foi derrubado por Denis. Esse o árbitro marcou e o próprio João Pedro cobrou com tranquilidade para colocar o time visitante em vantagem.

O Figueirense tentou responder no final da partida e chegou a pressionar o adversário, mas abusou das bolas levantadas para a área e consagrou a dupla de zaga do Paraná, formada por Eduardo Bauermann e Rodolfo.

O Paraná volta a campo na próxima sexta-feira, quando receberá o Sport, no Durival de Britto, em Curitiba, pela 12ª rodada da Série B. No sábado, o Figueirense fará clássico estadual contra o Criciúma, no Heriberto Hulse.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 0 X 1 PARANÁ

FIGUEIRENSE – Denis; Victor Guilherme, Alemão, Ruan Renato e Matheus Destro; Zé Antônio (João Diogo), Betinho e Tony; Fellipe Matheus (Robertinho), Rafael Marques (Matheus Lucas) e William Popp. Técnico: Hemerson Maria.

PARANÁ – Alisson; Eder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luan, Itaqui (Ramon) e Fernando Neto; João Pedro (Leandro Almeida), Bruno Rodrigues e Jenison (Rodrigo Porto). Técnico: Matheus Costa.

GOL – João Pedro, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS – Matheus Destro e Victor Guilherme (Figueirense); Luan, Itaqui e Jenison (Paraná).

RENDA – R$ 105.352,00.

PÚBLICO – 4.860 pessoas.

LOCAL – Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).