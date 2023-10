Embalado, Korda derruba Shelton e encara Hurkacz na semifinal do Masters 1000 de Xangai

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/10/2023 - 19:01 Compartilhe

Cada vez mais confiante na quadra dura do Masters 1000 de Xangai, o americano Sebastian Korda voltou a surpreender nesta quinta-feira. Algoz do russo Daniil Medvedev, um dos favoritos ao título, ele superou o compatriota Ben Shelton, uma das sensações do último US Open. Na semifinal, vai encarar o polonês Hubert Hurkacz.

Em um duelo de tenistas dos Estados Unidos, Korda venceu de virada, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (10/12), 6/2 e 7/6 (8/6). O equilíbrio pode ser medido pela duração da partida: 2h54min.

Shelton venceu o primeiro set no tie-break após salvar três set points. No segundo set, com o rendimento muito abaixo, ele foi totalmente dominado por Korda, que fechou a parcial em 6/2.

No set decisivo, Korda novamente teve um início mais contundente. Shelton, porém, conseguiu se recuperar e a decisão mais uma vez foi para o tie-break. Numa disputa em que os dois tenistas oscilaram bastante no momento de definir o duelo, Korda foi mais eficiente e garantiu o triunfo de virada.

No outro jogo do dia, Hurkacz bateu o húngaro Fabian Marozsan por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/3. Após ser superado na primeira parcial, o tenista polonês conseguiu impor o seu jogo e definiu a classificação com autoridade.

Hurkacz, ex-Top 10, nunca tinha chegado a esta fase em torneios desta categoria de forma consecutiva. No retrospecto de sua carreira, esta é a sexta vez que Hurkacz consegue ser semifinalista e busca a terceira final.

Após um primeiro set equilibrado, onde Marozsan definiu a vantagem por sua variação de golpes, o polonês assumiu o controle do jogo. Ele dominou o seu serviço nas duas parciais seguintes e obteve 18 aces que garantiram a virada e a vaga na semifinal.

O confronto entre Korda e Hurkacz vai ser uma espécie de tira-teima, já que o equilíbrio marca o retrospecto particular dos dois tenistas. O polonês levou a melhor no primeiro encontro, na final de Delray Beach, em 2021. A revanche aconteceu no início desta temporada quando Korda venceu seu rival nas oitavas de final do Aberto da Austrália.

