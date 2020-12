Embalado, Guarani visita o Náutico nos Aflitos

Na noite desta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), Náutico e Guarani medem forças pela 25ª rodada da Série B.

Como chegam



A situação do Náutico é dramática. Com apenas 21 pontos e afundado na zona de rebaixamento, o Timbu precisa somar pontos e o jogo contra o Bugre é fundamental para as pretensões da equipe.

Já o Guarani vive situação oposta. Em alta desde a chegada de Felipe Conceição, o Bugre venceu quatro dos últimos cinco jogos. Com o Z-4 distante, um triunfo fora de casa faz a equipe começar a sonhar com o G-4.

Prováveis Escalações:

Náutico: Anderson; Hereda, Camutanga, Ronaldo Alves e Kevyn; Rhaldney, Djavan, Bryan, Jean Carlos e Erick; Kieza (Álvaro).

Guarani: Gabriel Mesquita; Cristovam, Romércio, Walber e Bidu; Bruno Silva; Pablo, Murilo Rangel, Lucas Crispim e Todinho; Bruno Sávio.

