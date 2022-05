Embalado, Fortaleza recebe Juventude em busca da primeira vitória no Brasileirão

Animado pela classificação histórica para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Fortaleza busca a primeira vitória no Brasileirão neste sábado, contra o Juventude, pela oitava rodada. Os dois se enfrentam a partir das 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O Fortaleza é o único time que ainda não venceu no Brasileirão e, com apenas um ponto, amarga a lanterna. A situação do Juventude também é complicada. O time tem seis pontos e está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação.





O objetivo do Fortaleza é aproveitar o embalo da classificação na Libertadores para iniciar uma campanha de recuperação no Brasileirão. Por isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve manter a base que venceu o Colo Colo, por 4 a 3, no Chile, na última quarta-feira.

A única mudança será na defesa. Autor de dois gols no Chile, Ceballos deixa o time titular para a entrada de Marcelo Benevenuto, que não enfrentou o Colo Colo por estar suspenso. Com lesão na coxa, o meia Matheus Vargas segue no departamento médico.

Em busca da vitória para deixar a zona de rebaixamento, o Juventude pode ter um desfalque importante. Artilheiro do time no Brasileirão, com três gols, o atacante Óscar Ruiz apresentou desgaste físico e é dúvida. Com desconforto muscular, o lateral-direito Rodrigo Soares está de fora, assim como o meia Marlon e o atacante Capixaba, que estão em fase de transição.

A boa notícia para o técnico Eduardo Baptista é o retorno de três jogadores considerados titulares. O zagueiro Paulo Miranda, o meia Chico e o atacante Paulinho Moccelin cumpriram suspensão automática na derrota para o Palmeiras, por 3 a 0, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X JUVENTUDE

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

JUVENTUDE – César; Rômulo (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Paulo Miranda (Rafael Forster) e William Matheus; Jean Irmer, Yuri e Chico; Paulinho Moccelin, Óscar Ruiz (Guilherme Parede) e Isidro Pitta. Técnico: Eduardo Baptista.

ÁRBITRO – André Luiz de Freitas Castro (GO).

HORÁRIO – 20h30.

LOCAL – Arena Castelão, em Fortaleza (CE).