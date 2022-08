Embalado, Fluminense recebe o Coritiba para se aproximar dos líderes

Estadão Conteúdo 20/08/2022 - 7:20 Compartilhe

No embalo da classificação à semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense quer agora se aproximar dos líderes do Campeonato Brasileiro no confronto frente ao Coritiba, marcado para este sábado, às 19h, no Maracanã, pela 23ª rodada. Para o time paranaense, o objetivo é bem diferente: apenas deixar a zona de rebaixamento. E tem a estreia do técnico Guto Ferreira, ex-Bahia.

Apesar da euforia sob o comando de Fernando Diniz, o Fluminense vem de um baque no Brasileirão. O clube carioca tomou 3 a 0 do Internacional e acabou estacionado na quarta posição com 38 pontos, dez atrás do Palmeiras.

O Coritiba vem de três derrotas consecutivas, o que ocasionou a demissão do técnico Gustavo Morínigo, a última para o Atlético-MG por 1 a 0. O time paranaense é o 18º colocado, com 22 pontos. O Cuiabá, primeiro fora do descenso, tem 23.

Apesar de sonhar com o título da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz ainda mantém como meta a conquista do Brasileirão. Por isso, entrará em campo com força máxima. Sem suspensos, poderá escalar o que tem de melhor.

A principal esperança de gols do Fluminense é o argentino Cano, artilheiro da temporada do futebol brasileiro com 31 gols. O atacante está tão em alta que vem sendo cotado para defender as cores da Argentina.

“Tivemos uma classificação merecida na Copa do Brasil jogando uma partida na qual nossa torcida nos incentivou muito. Contamos com esse apoio extraordinário para seguir em busca dos nossos objetivos. Tenho a certeza de que contra o Coritiba não vai ser diferente”, disse Diniz, em tom otimista.

A principal novidade do Coritiba está no banco de reservas. Guto Ferreira foi contratado para tentar livrar o time do rebaixamento. O treinador, no entanto, já sabe que não poderá contar com o recém-contratado meia Boschilia, que sofreu uma lesão na coxa.

Outro que está fora é Thonny Anderson. O atleta foi afastado do elenco na última terça-feira e não será aproveitado. O motivo não foi revelado pelo clube. Já o zagueiro Luciano Castán e o volante Willian Farias estão suspensos. Robinho, por outro lado, retorna após ser liberado pelo departamento médico.

“É quase que automático a virada de chave. De repente, um jogador que não estava com a confiança com o Gustavo (Morínigo), pode ganhar uma chance agora. É normal, após uma saída, já mudar um pouco o ambiente”, comentou Robinho, na esperança de que o time possa render mais do eu vinha conseguindo nos últimos jogos.