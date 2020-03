Embalado, Fluminense promete ser agressivo diante do Madureira no Maracanã

O Fluminense quer manter o entusiasmo adquirido após a vitória de virada, por 4 a 2, sobre o Moto Club, na Copa do Brasil, na quarta-feira, em São Luís, no Maranhão, neste domingo, às 16 horas, na abertura da Taça Rio, frente ao Madureira, no Maracanã.

Semifinalista da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, a equipe do técnico Odair Hellmann vem acumulando bons resultados e pode entrar em campo de forma um pouco mais agressiva, com Nenê concentrado na armação das jogadas e Ganso próximo à área adversária.

Para melhorar ainda mais o ambiente, a diretoria anunciou no início da noite de sexta-feira a quitação da dívida do mês de dezembro e mais metade do salário de janeiro.

Do lado do Madureira, o entusiasmo não é menor. “É partida boa de se jogar, contra uma equipe de muita expressão no futebol brasileiro. Vamos voltar ao Maracanã, que é um estádio onde todo mundo quer estar, com muito foco para dar nosso máximo, sair com a vitória e começar o segundo turno com o pé direito”, disse o volante André Luiz.

O técnico Toninho Andrade aproveitou o tempo parado desde a eliminação na Taça Guanabara para treinamentos e espera ter uma equipe mais equilibrada. “Fizemos um primeiro turno bom e não conseguimos a classificação para a semifinal por detalhes. Com os jogos, o tempo de treinamento estava curto, mas agora com esse período maior, estamos acertando os detalhes para fazer uma excelente Taça Rio.”