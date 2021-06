Embalado e em competições simultâneas, Fluminense terá maratona de oito jogos em junho

O Fluminense segue embalado após garantir a vaga nas oitavas de finais da Copa Libertadores com uma grande vitória sobre o River Plate, no Monumental de Nuñez. Pela Copa do Brasil, a equipe derrotou o RB Bragantino e conseguiu uma boa vantagem para a partida de volta. Com isso, os comandados de Roger Machado não terão ‘semana cheia’ em junho, e enfrentarão mais oito desafios em uma verdadeira maratona de jogos.

O adversário a próxima fase da Copa Libertadores já foi definido: o Cerro Porteño. Porém, os duelos só serão realizados em julho, após a polêmica Copa América. Antes disso, em junho, o Tricolor enfrentará a decisão em Bragança Paulista, na quarta, dia 9, às 21h30 e mais sete rodadas do Brasileirão com direito a viagens para Fortaleza e Goiânia.

Para manter o embalo, Roger terá que utilizar bem o elenco e poupar alguns atletas, o que foi observado pelo próprio treinador em coletiva de imprensa. O trabalho física fica por conta de Marcos Seixas, que foi convocado e participará da preparação seleção olímpica dirigida por André Jardine, que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio.

– Na temporada atual a gente tem tido uma felicidade muito grande de conseguir manter os atletas bem condicionados durante os jogos e ao longo da sequência de jogos. Esse é o grande desafio, que eles consigam se recuperar entre uma partida e outra. Nós sabemos as dificuldades que tiveram na última temporada, mas temos noção de que a atual vai ser ainda mais difícil – disse Marcos Seixas em entrevista ao site oficial do clube, e completou.

– O Campeonato Brasileiro que geralmente dura oito meses nesse ano vai ter que ser condensado em seis. Ou seja, vai acontecer uma congestão muito maior de jogos e, consequentemente, os problemas médicos também vão aumentar. Nossa superação é tentar fazer com que os jogadores passem por esse período com o mínimo de intercorrência possível – finalizou.

Marcos Seixas, preparador físico do Fluminense (Lucas Merçon/ FFC)

Decisão na Copa do Brasil e maratona no Brasileirão

Antes da decisão na Copa do Brasil, o próximo desafio do Fluminense será diante do Cuiabá, às 11h, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tentará sua primeira vitória na competição nacional, visto que jogou melhor contra o São Paulo na estreia, mas não conseguiu voltar com os três pontos do Morumbi, e empatou por 0 a 0.

No final de semana seguinte, o compromisso será novamente contra o RB Bragantino, também no Nabi Abi Chedid, mas dessa vez pelo Brasileiro. No dia 17, o Tricolor voltará a campo, em casa, contra mais um time paulista: o Santos. Em seguida, dois jogos longe de seus domínios. Os adversários serão o Fortaleza, no Castelão, e o Atlético Goianiense, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Por fim, a equipe terminará o mês de junho com dois jogos no Rio de Janeiro diante de Corinthians e Athletico-PR. Uma verdadeira maratona para mostrar que o reforçado elenco do Fluminense pode alçar voos ainda maiores. Na temporada passada, o clube foi a surpresa do campeonato com bons jogos e a vaga na Libertadores. Agora, o foco é fazer uma campanha ainda mais consistente em meio ao apertado calendário do futebol brasileiro em meio à pandemia de Covid-19.

Confira o calendário de jogos do Fluminense em junho

06/06 – Fluminense x Cuiabá – às 11h – São Januário – Brasileirão;

09/06 – RB Bragantino x Fluminense – às 21h30 – Nabi Abi Chedid – Copa do Brasil;

13/06 – RB Bragantino x Fluminense – às 16h – Nabi Abi Chedid – Brasileirão;

17/06 – Fluminense x Santos – às 19h – Maracanã – Brasileirão;

20/06 – Fortaleza x Fluminense – às 18h15 – Castelão – Brasileirão;

23/06 – Atlético-GO x Fluminense – às 19h – Antônio Accioly – Brasileirão;

26/06 – Fluminense x Corinthians – às 16h – Maracanã – Brasileirão;

30/06 – Fluminense x Athletico-PR – às 20h30 – Maracanã – Brasileirão.

