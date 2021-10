Embalado, Corinthians tentará quebrar jejum de vitórias contra Sport em jogos como visitante Timão venceu o rival pela última vez, fora de casa, em 2016; Fagner é o único representante do atual elenco alvinegro que participou daquele triunfo, por 2 a 0, na Ilha do Retiro

Invicto há dez partidas e embalado por uma vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, o Corinthians vai a campo neste sábado para enfrentar o Sport, às 16h30, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, confiante em manter sua boa fase. Para completar, a equipe poderá encerrar um jejum de vitórias sobre o adversário, em duelos fora de casa, que já dura cinco anos.

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA

> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians

O último triunfo como visitante sobre o rival foi conquistado no dia 29 de maio de 2016, quando o Timão derrotou a equipe de Recife por 2 a 0, na Ilha do Retiro, com gols de Lucca e Marquinhos Gabriel, também em um confronto válido pelo Brasileirão. Na ocasião, o lateral-direito Fagner foi o único representante do atual elenco alvinegro a ter participado daquela partida.

O goleiro Cássio, o outro remanescente do plantel corintiano que foi relacionado para aquele jogo, ficou no banco de reservas e Walter foi escalado como titular da posição pelo técnico Tite. O treinador então vivia a fase final do seu trabalho à frente da equipe antes de assumir a Seleção Brasileira.

E MAIS:

Depois deste confronto, o Corinthians encarou o Sport por mais três vezes na capital pernambucana, onde acumulou duas derrotas e um empate, sendo que marcou apenas um gol nestes embates.

O primeiro destes jogos ocorreu na rodada final do Brasileirão de 2017. Naquela ocasião, já com o título nacional assegurado pelo Timão há duas semanas, um mistão escalado por Fábio Carille foi derrotado por 1 a 0, na Ilha do Retiro, em um resultado que acabou salvando a equipe pernambucana de rebaixamento à Série B.

Pouco mais de cinco meses depois, os dois times voltaram a se encontrar no estádio do Sport, pelo Brasileirão de 2018, e a partida acabou empatada por 1 a 1. E naquela temporada o time recifense acabou sendo rebaixado e, por isso, os dois clubes não se encontraram na edição seguinte da competição.

Um novo duelo entre o Timão e o Leão, em Recife, ocorreria apenas no Campeonato Brasileiro de 2020. Em jogo válido pelo primeiro turno do torneio, novamente na Ilha do Retiro, os donos da casa venceram por 1 a 0, então já em um cenário de pandemia do novo coronavírus, fato que impediu a presença de torcedores nas arquibancadas.

Naquela ocasião, vivendo uma fase ruim, o time corintiano estava sendo comandado por Dyego Coelho e foi escalado com Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier; Roni, Mateus Vital, Otero e Everaldo; Jô. No decorrer da partida entraram Gustavo Mantuan, Ramiro, Cantillo, Léo Natel e Luan.







CONDIÇÃO FÍSICA À PROVA

Para voltar a vencer o Sport em um jogo fora de casa, o Corinthians terá também o desgaste como um dos obstáculos a superar neste sábado. Na última quinta-feira, ao falar sobre a sua atual condição física, Renato Augusto lembrou da forte sequência de partidas que o Timão vem fazendo e reconheceu que poderá vir a ser poupado de outros duelos para evitar possíveis lesões.

– Claro que o calendário é um pouco agressivo, você joga a cada dois ou três dias, com viagens, num Brasileiro muito disputado, de jogos desgastantes. Quero crescer fisicamente, tecnicamente e talvez fique fora de um ou outro jogo. É entender e compreender o corpo. Estou neste processo adaptação, mas me sentindo bem – comentou o meio-campista, logo após o último treino do Corinthians antes de o time viajar até Recife.

Na última vez que enfrentou o Sport, no dia 24 de junho, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 2 a 1 pelo primeiro turno do Brasileirão. No mesmo local neste ano, a equipe alvinegra superou o rival por 3 a 0, em 21 de janeiro, em confronto válido ainda pela edição de 2020 do Campeonato Brasileiro, que terminou apenas em 2021 por causa da paralisação do calendário no ano anterior motivada pela pandemia da Covid-19.

E MAIS:

Saiba mais