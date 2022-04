Embalado, Ceará visita La Guaira para manter os 100% na Sul-Americana

Animado depois da surpreendente vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 1, em pleno Allianz Parque, na estreia do Brasileirão, o Ceará volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o alvinegro cearense visita o La Guaira-VEN, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela, pela 2ª rodada.

Com os três pontos conquistados na vitória sobre o tradicional Independiente-ARG, por 2 a 1, em Fortaleza (CE), o Ceará é o líder isolado do Grupo G. Já o La Guaira-VEN divide a vice-liderança com o General Caballero-PAR depois do empate por 1 a 1 no Paraguai.

O início do trabalho de Dorival Júnior tem sido empolgante. As vitórias sobre adversários superiores – Palmeiras e Independiente-ARG – encheram o time de esperança. O experiente treinador, porém, procurou conter a euforia do elenco.

“Temos que ter os pés no chão e caminhar rodada a rodada, passo a passo, acreditando sempre que podemos fazer as melhores campanhas nas duas competições. O Ceará tem qualidade e condições, desde que mantenha essa postura apresentada”, alertou Dorival Júnior.

Em relação ao time que iniciou contra o Palmeiras, o Ceará deve ter duas mudanças. Uma é certa: expulso contra o Independiente-ARG, o lateral-direito Nino Paraíba será substituído por Michel Macedo. No meio-campo, Richardson pode substituir Richard Coelho.

Apesar do favoritismo, o Ceará não deve encontrar facilidades. Afinal, o La Guaira-VEN é o líder do Campeonato Venezuelano, com 14 pontos nas primeiras sete rodadas – quatro vitórias, dois empates e uma derrota. O time comandado por Daniel Farías amarga um jejum de três jogos sem vitórias.

No último sábado, o La Guaira-VEN conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Venezuelano ao ser batido pelo Caracas, por 3 a 2. Na ocasião, Daniel Farías escalou o que tinha de melhor à disposição e deve repetir a escalação diante do Ceará.

