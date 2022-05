Embalado, Botafogo visita o América-MG e pode terminar a rodada na liderança; confira os cenários Cariocas terão que vencer o Coelho e torcer pelo empate no clássico Majestoso para fechar o final de semana na ponta. Em caso de triunfo do São Paulo, saldo de gols pode favorecer

Com a transformação para SAF, os investimentos de John Textor trouxeram esperança à torcida do Botafogo, que tem marcado presença nos estádios. Neste sábado, na Arena Independência, não será diferente. 3200 ingressos foram colocados à disposição dos torcedores visitantes, que podem ver o Alvinegro assumir a liderança do Brasileirão ao fim da rodada.





Diante de um Coelho desfalcado, os comandados de Luís Castro podem dormir na ponta da tabela caso saiam de campo com os três pontos. No entanto, terão que torcer para um empate no Majestoso, entre Corinthians e São Paulo, que jogam no domingo, para se consolidarem no primeiro lugar.

Outro cenário que pode favorecer o Glorioso é uma vitória do Tricolor no clássico. Atualmente, os paulistas têm o saldo de gols superior (4 x 3), porém um triunfo por mais de dois gols em Minas Gerais, também pode colocar os cariocas na liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, outro representante do G4 e atual campeão, já atuou na rodada.

Como trunfo, o Botafogo tem um bom desempenho como visitante na competição. O time tem a melhor campanha longe do Rio de Janeiro e aposta na sequência fora de casa (contra América-MG e Coritiba) para não só assumir a liderança como se consolidar no G4. Colar no pelotão de frente é importante para que o sonho do título comece a adquirir forma.

Sendo assim, Luís Castro deve repetir a escalação da equipe que derrotou o Fortaleza, no Nilton Santos, no último final de semana. Manter a base é importante para formar uma espinha-dorsal antes da chegada dos possíveis reforços da próxima janela, que terá início em julho.

Para a partida, o português não poderá contar com o meia-atacante Chay, que está gripado, e não foi relacionado. Além do camisa 14, os laterais Carlinhos e Rafael se recuperam de intervenções cirúrgicas. Philipe Sampaio e Gustavo Sauer seguem lesionados e também desfalcam a equipe.

A torcida promete novamente comparecer e mostrar a sua força também longe do Rio de Janeiro. Os quase 4 mil botafoguenses prometem empurrar o time no Horto, na busca por mais uma vitória fora de casa. O adversário está invicto como mandante, venceu os dois únicos jogos que disputou em Minas Gerais, mas tem a menor média de público da competição até aqui.

Confira todos os cenários pra o fim da 7ª rodada

Cenário 1

Botafogo vence o América (MG)

Corinthians e São Paulo empatam

Botafogo assume a liderança

Cenário 2

Botafogo vence o América (MG)

São Paulo vence o Corinthians

Botafogo pode assumir a liderança no saldo de gols (Atualmente: 4 x 3)

Cenário 3

​Botafogo empata ou perde para o América (MG)

São Paulo vence o Corinthians

São Paulo assume a liderança

Cenário 4

​Botafogo empata ou perde para o América (MG)

Corinthians vence o São Paulo

Corinthians segue na liderança

Cenário 5

​​Botafogo empata ou perde para o América (MG)

Corinthians e São Paulo empatam

Corinthians segue na liderança

