Embalado, Athletico-PR inicia duelo contra o Boca Juniors em Curitiba

O bom momento do Athletico-PR na temporada será colocado em xeque na noite desta quarta-feira, quando os comandados de Tiago Nunes recebem o Boca Juniors, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

São quatro jogos de invencibilidade. Nesta sequência, o Athletico-PR eliminou o Flamengo no Maracanã e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil, além de ter vencido Internacional e CSA pelo Campeonato Brasileiro.

O confronto de volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio de La Bombonera, em Buenos Aires. Quem passar desse duelo vai enfrentar LDU ou Olimpia nas quartas de final.

A torcida também está mobilizada e promete lotar a Arena da Baixada para empurrar o time a sair na frente do Boca Juniors. Quase 40 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada.

Único titular que não foi poupado na goleada sobre o CSA, por 4 a 0, no último sábado, o volante Wellington é desfalque porque vai cumprir suspensão automática. O experiente Lucho González assume a vaga. Na defesa, Pedro Henrique substitui o lesionado Lucas Halter.

A atividade de terça-feira, realizada no CT do Caju, teve apenas uma parte aberta para a imprensa, mas o atacante Marcelo Cirino trabalhou normalmente depois de ter sido poupado dos treinamentos de domingo e segunda.

“Os atletas estão muito mobilizados e acreditando que é possível. Jogar contra o Boa Juniors, em uma competição tão importante, é mais uma oportunidade de colocar o Athletico no cenário internacional. Com o combustível que vem de fora para dentro, esperamos fazer um grande jogo”, afirmou Tiago Nunes.

O Boca Juniors não joga uma partida oficial desde a final da Copa da Superliga, em 2 de junho, quando perdeu para o Tigre, por 2 a 0. De lá para cá, o time disputou quatro amistosos em julho contra: venceu America do México (2 a 1), Chivas Guadalajara (2 a 0) e Atlético Tucumán, da Argentina (2 a 0), e perdeu para o Tijuana (1 a 0).

O técnico Gustavo Alfaro não vai poder contar com três jogadores: os zagueiros Carlos Izquierdoz (suspenso) e Lisandro López (lesionado), além do atacante Benedetto (lesionado). As partidas contra o Athletico-PR devem marcar a despedida do volante Nández, que negocia com o Cagliari.