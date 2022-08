Embalado após vitória no Iron Man MMA, Eric Guimarães vai disputar Mundial de Muay Thai

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 21:35 Compartilhe

Atualmente aos 39 anos, Eric Guimarães tem metade da sua vida dedicada às artes marciais e é um verdadeiro funcionário da luta. Praticante de diferentes modalidades, o atleta natural de Belém, no Pará, começou ainda jovem no Kickboxing, cresceu no Muay Thai, migrou para o MMA, mas já lutou de tudo um pouco, como ele mesmo diz. Hoje vive em Santa Catarina, onde treina na King Boxing.

Sua última apresentação foi no Iron Man MMA 24, realizado em junho deste ano, no Pará, quando Eric Guimarães finalizou Vilson Junior com uma guilhotina em um minuto de combate. Agora, o paraense volta suas atenções para o Muay Thai novamente.

Isso porque Eric recebeu um convite para disputar o Mundial de Muay Thai da ICO (International Combat Organisation), marcado entre os dias 13 e 16 de outubro, em Nagykanizsa, na Hungria. O lutador celebrou a chance e agradeceu o apoio para conseguir viajar:

– Estou muito feliz com essa oportunidade, que acontece também graças ao apoio do Kelson Barbosa, presidente da Federação de Kickboxing do Pará e um craque da luta, e do Iron Tomaz, CEO do Iron Man MMA e grande incentivador dos atletas no Pará, um cara que me proporcionou visibilidade quando eu ainda estava construindo minha história – afirmou Eric Guimarães

Funcionário da luta



Boxe, Muay Thai, Kickboxing, Sanda, MMA, entre outras. Eric Guimarães já lutou um pouco de tudo, e orgulhoso do que construiu, relembrou parte da sua trajetória nas artes marciais.

– Treino há mais de 20 anos, iniciei no Kickboxing em uma academia da periferia de Belém (PA), chegou em um ponto onde eu não tinha mais adversários e conheci o Muay Thai através da CBMTT. Comecei a fazer cursos, competir e viajar o mundo pelo esporte. Já conheci 17 países por causa da luta, treinei diversas modalidades e fiz cerca de 126 lutas. O que tem para lutar, eu luto, só não fico parado – disse.

Recentemente, Eric Guimarães, que tem Hernani Lula e o Bruno Carioca como treinadores, ficou em segundo lugar na Copa Santa Catarina de Kickboxing, resultado que o classificou para a Copa do Brasil. Antes, ele venceu pelo Iron Man MMA, onde já soma três triunfos, e após o Mundial de Muay Thai, pretende retornar.

– Tenho um contrato de três lutas na China com o WLF, maior evento de MMA de lá, mas fiz apenas uma, venci e veio a pandemia, tive que retornar para o Brasil. Recebi a chance de entrar em ação no Iron Man MMA, também venci e agora quero ganhar esses dois cinturões para dar mais um salto na minha carreira – encerrou o paraense, que é multicampeão brasileiro de Muay Thai, penta catarinense, hepta paraense, sulamericano, panamericano, entre outras conquistas.

E MAIS:

E MAIS: