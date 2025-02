Embaixadores da UE aprovam novas sanções contra Rússia

BRUXELAS, 19 FEV (ANSA) – Os representantes permanentes dos 27 países-membros da União Europeia (UE) aprovaram nesta quarta-feira (19) o 16º pacote de sanções contra a Rússia por sua invasão à Ucrânia.

A medida agora terá que ser formalizada pelo Conselho de Relações Exteriores na próxima segunda-feira (24), data que marca o terceiro aniversário do conflito.

O novo pacote inclui novas personalidades e entidades russas na lista de restrições da UE e prevê proibições de exportação para a Rússia, bem como um veto de transações com portos e aeroportos do país que contornem o teto do preço do petróleo. Ao todo, o bloco adicionou mais 73 embarcações da chamada frota paralela do Kremlin à sua lista.

Além disso, está prevista a proibição de importações de alumínio primário russo, ideia que chegou a ser debatida no passado, mas nunca foi aprovada devido à oposição de alguns Estados-membros em decorrência de seu impacto econômico.

As novas punições devem atingir 53 pessoas físicas ou jurídicas, enquanto outros 48 cidadãos e 35 entidades terão seus ativos congelados e não poderão entrar na UE.

Por fim, o plano especificará novos critérios de sanções contra a indústria militar russa e os operadores e proprietários da frota paralela, incluindo capitães de navios.

A aprovação é feita em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a realização de negociações sobre o destino da Ucrânia, o que lançou dúvidas sobre a viabilidade a longo prazo das restrições.

Além disso, é anunciada um dia após representantes dos governos norte-americano e russo se reunirem na Arábia Saudita e estabeleceram alguns pontos para atingir o objetivo de acabar com a guerra, mas sem ter o país de Volodymyr Zelensky como parte das tratativas.

“O sinal da UE é claro, a linha continua a mesma, continuamos a apoiar a Ucrânia e a sancionar o agressor porque é certo e vai na direção da preservação da ordem internacional”, enfatizaram fontes diplomáticas europeias. (ANSA).