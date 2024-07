Embaixadora dos EUA na ONU visita Haiti para reunião com governo de transição

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/07/2024 - 10:52 Para compartilhar:

A embaixadora dos Estados Unidos na ONU visitará nesta segunda-feira (22) o Haiti, assolado pela violência e em plena transição política, enquanto uma missão de segurança internacional contra as gangues criminosas começa a tomar forma.

Linda Thomas-Greenfield realizará uma visita de um dia durante a qual conversará com o conselho presidencial de transição do Haiti e com seu novo primeiro-ministro, Garry Conille.

A visita de Thomas-Greenfield ocorre poucos dias após uma delegação da polícia do Quênia, recentemente mobilizada, começar a patrulhar partes da capital, Porto Príncipe.

A mobilização faz parte de uma missão internacional impulsionada pela ONU -com aproximadamente 2.500 efetivos- para conter a onda de violência desatada pelas gangues armadas no país, principalmente na capital.

O Quênia concordou em liderar a missão e empregar centenas de agentes.

A situação do país caribenho piorou drasticamente no final de fevereiro quando gangues armadas lançaram ataques coordenados em Porto Príncipe, afirmando que queria derrubar o então primeiro-ministro Ariel Henry.

O impopular Henry renunciou em abril e entregou o poder ao governo de transição.

