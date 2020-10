Embaixadora das Filipinas no Brasil é flagrada agredindo empregada

A embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro, foi flagrada por câmeras de segurança agredindo uma empregada doméstica, de 51 anos, dentro da residência diplomática. A vítima, que também é filipina, trabalhava na residência oficial da embaixadora, que fica nos fundos do prédio principal, em Brasília. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

Em agosto, as imagens foram entregues à Justiça e os funcionários entraram com uma representação contra Marichu no Ministério Público do Trabalho, que abriu inquérito para apurar o caso. A embaixadora está no Brasil há dois anos e meio. No começo de outubro, ela chegou a receber uma condecoração do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com um funcionário ouvido pela reportagem do Fantástico, a empregada doméstica foi agredida pela embaixadora várias vezes, por vários dias. A vítima saiu do país na última quarta-feira (21).

