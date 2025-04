Embaixador representará Israel em funeral de Papa no sábado

CIDADE DO VATICANO, 24 ABR (ANSA) – O embaixador de Israel na Santa Sé, Yaron Sideman, prestou uma homenagem ao corpo do papa Francisco, na noite da última quarta-feira (23), durante o velório na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e confirmou presença no funeral marcado para o próximo sábado (26).

“Vim em nome do Estado de Israel”, escreveu o diplomata em seu perfil na rede social X.

A visita feita por Sideman ao funeral de Francisco ocorre após o governo israelense decidir excluir uma publicação nas redes sociais que oferecia condolências pela morte do argentino.

Em meio à polêmica, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu permaneceu em silêncio, enquanto o presidente do país, Isaac Herzog, dedicou uma mensagem ao líder da Igreja Católica.

Em declaração à ANSA, Sideman confirmou que, como embaixador de Israel junto à Santa Sé, representará oficialmente seu país no funeral de Francisco. No entanto, explicou que, “normalmente, representantes oficiais do Estado de Israel são proibidos de participar de atividades formais no sábado”.

“Como o funeral acontecerá no sábado, Israel atribui grande importância à expressão de suas condolências e à união do mundo católico no luto pelo falecimento do Pontífice”, concluiu Sideman, destacando que, neste caso, uma exceção foi concedida devido à importância de Jorge Bergoglio. (ANSA).